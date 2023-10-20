В Норильске продолжается детская прививочная кампания против гриппа

Как рассказала Екатерина Дарбинян, заведующая отделом клинико-экспертной работы Норильской межрайонной детской больницы, получить вакцину должны почти 14 000 детей в возрасте от полугода до 17 лет:

- Мы получили 13 990 вакцин «Ультрикс Квадри», это хорошо себя зарекомендовавшая инактивированная четырёхвалентная вакцина российского производства. Прививочная кампания завершится в декабре. Но родителям стоит понимать, что лучше вакцинироваться осенью, пока не начался период высокой заболеваемости. В течение 8-14 дней после вакцинации формируется иммунный ответ: вырабатываются антитела, защищающие от болезни.

К окончанию прививочной кампании должны быть привиты 75% детей в городе, что позволит сформировать коллективный иммунный ответ болезни. По словам Екатерины Дарбинян, вакцинируют детей от полугода до 17 лет включительно. Прививки ставят выездные медбригады в детсадах, школах и средне-специальных учебных заведениях, а также в поликлиниках города:

- Перед прививкой ребёнок должен пройти осмотр педиатра, поэтому, если планируете вакцинироваться в поликлинике, предварительно нужно записаться на приём. В учебных заведениях детей также предварительно осматривают. Детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет вакцина вводится двукратно (просто разовая доза уменьшена), с трёх лет — однократно. Существуют абсолютные и относительные противопоказания к вакцинации. К первым относятся: аллергическая реакция на куриный белок, на предыдущие прививки, в том числе против гриппа; побочные реакции при предыдущих вакцинациях (температура, уплотнения на месте укола, анафилактический шок). К относительным — ОРЗ, ОРВИ, кишечные инфекции, обострение хронических заболеваний. Медотвод даётся на две недели и более, в зависимости от тяжести текущих заболеваний. При лёгком течении ОРВИ введение вакцины возможно сразу после выздоровления ребёнка.

Специалисты напоминают: неважно, делают ли ребёнку прививку в поликлинике или в учебном заведении, манипуляцию не проведут без подписанного его законным представителем добровольного информированного согласия. Екатерина Дарбинян также отметила, что прививку от гриппа можно проводить в один день с вакцинацией от иных заболеваний, положенных конкретному пациенту по возрасту (кроме прививки от туберкулёза):

- Не нужно переживать. Их ставят в разные части тела, и они сочетаемы между собой.