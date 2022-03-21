В Норильске продолжается приём заявлений на предоставление путёвок в детский лагерь «Солнечный-1»

Летний лагерь располагается в Минусинском районе. Продолжительность смены — 42 дня (с 25 июня по 6 июля).

Право на получение бесплатных путёвок имеют дети из малообеспеченных семей (с учётом доходов семьи), дети из многодетных семей и дети-инвалиды (без учёта доходов семьи) в возрасте от семи до 16 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Перевозка детей к месту отдыха и обратно осуществляется за счёт средств краевого бюджета.

Заявления на предоставление путёвок принимаются в управлении социальной защиты по адресу: Ленинский проспект, 26, каб. № 10, предварительная консультация и запись на приём — по телефону 46-19-31.

Родителям необходимо представить следующие документы:

– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

– свидетельства о рождении детей;

– справку, подтверждающую факт установления инвалидности (семьям с детьми-инвалидами);

– документы, подтверждающие доходы (при их наличии) заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для малоимущих семей).