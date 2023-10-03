В Норильске продолжается прививочная кампания против гриппа

По данным медиков, в городе наблюдается рост заболеваемости. Всё больше горожан обращаются в медучреждения с типичной симптоматикой ОРВИ.

«Призываю каждого пройти вакцинацию по трём причинам: позаботиться о себе и своих близких, помочь снизить уровень заболеваемости в городе и, конечно, проявить ответственность перед теми, кто особенно уязвим и подвержен рискам осложнений», — обратился к норильчанам Дмитрий Карасев.

Напомним, этой осенью в Норильске планируется привить 90 тыс. человек, в том числе 12 тыс. детей.

Помимо «Ультрикс Квадри» в город поступили и другие препараты — «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Последний — это усовершенствованный поливалентный препарат, позволяющий бороться против четырёх основных возбудителей гриппа.

Поставить прививку можно во всех медучреждениях города с 8.00 до 20.00, кроме поликлиники на ул. Кирова, 19.