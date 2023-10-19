В Норильске продолжается сбор средств на пересадку костного мозга для Мовлюда Абдуллаева

Мовлюд находится в Научно-клиническом исследовательском центре Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. Из-за критически низкого уровня гемоглобина ему требуется постоянное переливание крови. Ситуацию может изменить только операция.

Помочь мальчику можно прямо сейчас, оформив разовое или регулярное пожертвование на сайте благотворительного фонда «69 параллель» через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС».

Сейчас ребёнок проходит необходимую подготовку, химиотерапия подавляет его иммунную систему, это позволит предотвратить отторжение донорских клеток организмом. Количество лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов будет низким, таким образом организм готовится к пересадке донорского костного мозга. Пониженное количество лейкоцитов приводит к снижению защитных сил организма, тем самым повышая его уязвимость от разного рода инфекций.

Мовлюд ждал спасения 10 лет, потому важна любая помощь.