В Норильске продолжается вакцинация от COVID-19

Поставить прививку можно не только в поликлинике по месту жительства, но и прямо на рабочем месте. Однако одного желания мало, для этого необходимо, чтобы набралось не менее 30 человек, в противном случае прививочная кампания будет нецелесообразной. Ведь выездная вакцинация — это и транспортные расходы, и отзыв медперсонала с рабочего места, да и перевозить вакцину можно только в морозильных камерах.

Между тем на стадионе «Заполярник» на этой неделе уже привились порядка 60 человек. Это работники самого стадиона, Дворца спорта «Арктика», спортивной школы зимних видов спорта и спортивной школы единоборств.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Главное различие между ними — в способе производства.

- У «Вектора» искусственно синтезированный фрагмент, который при введении в организм учит его иммунной отдаче. Однако об эффективности любой вакцины говорят отсутствие поствакцинальных осложнений, а также длительность и напряжённость иммунного ответа. Об отсутствии поствакцинальных осложнений от «Спутника V» мы можем говорить уже сейчас, потому что привили достаточное количество людей, и ни у кого проблем не возникло. Тяжёлых аллергических реакций не наблюдалось не только в Норильске, но и по всей стране. И тем более не было зарегистрировано смертельных случаев. Если говорить о длительности иммунного ответа и титре антител, которые мы ждём от вакцины, то у человека при вакцинации «Спутником V» вырабатывается титр иммуноглобулина G на порядок выше, чем у «ЭпиВакКороны». Вакцину от центра им. Гамалеи нужно ставить раз в два года, от «Вектора» — раз в полгода-год, — рассказал Олег Копытов.

В Норильске пока можно привиться только «Спутником V», поставок «ЭпиВакКороны» на данный момент не планируется. На днях в город было доставлено ещё три с половиной тысячи доз препарата. Теперь вакцину поставляют в новой упаковке: если раньше один флакон был рассчитан на пять человек, то теперь в одной ампуле содержится доза на одного человека.

Олег Копытов отметил, что к сегодняшнему дню оба компонента вакцины получили 5 тысяч норильчан, а для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились более 50 тысяч человек. И для того, чтобы взять вирус под контроль как можно скорее, горожанам необходимо проявить активность и инициативу.

Напомним, что записаться на прививку можно несколькими способами: через портал госуслуг, по телефону горячей линии, а также просто придя в поликлинику. Прививочные кабинеты работают по будням с 8 до 18 часов по адресам:

– в Центральном районе:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

пр-д Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Отметим, что перед тем как поставить вакцину, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить постоянные или временные противопоказания для вакцинации. Далее пациент заполняет анкету и согласие на вакцинацию. После введения первого компонента медики назначают вторую дату явки.