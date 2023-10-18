В Норильске продолжается вакцинация против гриппа

В город поступили три препарата: «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

Прививочные пункты в Центральном районе:

– ул. Талнахская, 76, каб. 330, (325). Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 14.00 и с 14.30 до 18.30. Консультации по телефонам: 34-52-22, 34-40-80, 34-09-47, 34-09-55;

– проезд Солнечный, 7а, каб. 305, (304). Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 17.00. Консультации по телефонам: 46-57-44, 46-90-84, 46-57-45, 48-46-85;

в Талнахе:

– ул. Федоровского, 13, стр. 1, каб. 213. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 18.00(влажная уборка с 11.00 до 11.30 и с 15.30 до 16.00). Консультации по телефону: 400-600.

в Кайеркане:

– ул. Надеждинская, 11, каб. 230. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Консультации по телефону: 31-50-77.

При себе нужно иметь амбулаторную карту и сертификат о профилактических прививках (при наличии).

Детям в Центральном районе поставить прививку можно в детских поликлиниках по адресам: ул. Бегичева, 24а, каб. 316 и ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 213. Режим работы: понедельник-пятница с 08.30 до 18.30, суббота с 09.00 до 13.00.

В Талнахе прививочный кабинет расположен по

адресу: ул. Федоровского, 13, стр. 1, каб. 406. Режим работы: понедельник-пятница с 10.15 до 19.15;

в Кайеркане - по адресу: ул. Надеждинская, 15, каб. 319-320. Режим работы: понедельник — пятница с 09.00 до 18.30.

Для проведения вакцинации необходимо записаться к участковому врачу-педиатру по месту жительства.

С 9 октября организованы выездные медицинские бригады, которые вакцинируют обучающихся в образовательных учреждениях города при согласии родителей.

В дошкольных образовательных учреждениях дети также при согласии родителей вакцинируются в медицинских кабинетах, расположенных на базе детских садов.