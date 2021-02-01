В Норильске продолжается вакцинация против коронавируса
В Норильске продолжается вакцинация против коронавируса
Напомним, что массовая вакцинация стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день уже около 2500 норильчан прошли вакцинацию.
В Норильске в гражданский оборот вакцина поступила в декабре прошлого года. Граждан из групп риска прививали препаратом «Гам-КОВИД-Вак» или, как многие привыкли, «Спутник V». Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится со строгой периодичностью в 21 день.
Сегодня же поставить прививку может каждый желающий, для этого нужно просто записаться любым удобным способом — в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также по телефону в медучреждениях:
– в Центральном районе по адресам:
ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;
пр-д Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;
- в районе Талнах по адресам:
ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;
- в районе Кайеркан по адресу:
ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.
Отметим, что перед тем как поставить вакцину, необходимо показаться врачу, чтобы исключить постоянные или временные противопоказания для вакцинации. Далее пациент заполняет анкету и согласие на вакцинацию. После введения первого компонента медики назначают вторую повторную дату явки.
В первые сутки после вакцинации может наблюдаться подъём температуры и появление слабости. Симптомы, как правило, проходят к концу первых суток.
На сегодняшний день у норильчан не выявлено ни одного отрицательного проявления со стороны состояния здоровья.