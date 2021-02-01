В Норильске продолжается вакцинация против коронавируса

В Норильске в гражданский оборот вакцина поступила в декабре прошлого года. Граждан из групп риска прививали препаратом «Гам-КОВИД-Вак» или, как многие привыкли, «Спутник V». Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится со строгой периодичностью в 21 день.

Сегодня же поставить прививку может каждый желающий, для этого нужно просто записаться любым удобным способом — в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также по телефону в медучреждениях:

– в Центральном районе по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

пр-д Солнечный, 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах по адресам:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан по адресу:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

Отметим, что перед тем как поставить вакцину, необходимо показаться врачу, чтобы исключить постоянные или временные противопоказания для вакцинации. Далее пациент заполняет анкету и согласие на вакцинацию. После введения первого компонента медики назначают вторую повторную дату явки.

В первые сутки после вакцинации может наблюдаться подъём температуры и появление слабости. Симптомы, как правило, проходят к концу первых суток.

На сегодняшний день у норильчан не выявлено ни одного отрицательного проявления со стороны состояния здоровья.