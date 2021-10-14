В Норильске продолжается выдача свидетельств участникам программы переселения

По словам заместителя начальника управления жилищного фонда Татьяны Четвериковой, в этом году свидетельства получат 415 семей - 330 из Норильска и 85 из Дудинки. Среди них 57 семей норильчан - инвалидов I и II групп и 273 семьи пенсионеров с датой постановки на учёт по 7 сентября 2015 года. На финансирование программы из краевого бюджета выделено 113,2 млн рублей, ещё 830 млн - средства «Норникеля».

К сегодняшнему дню свидетельства на сумму 386 110,7 тысячи рублей получила 171 семья. До конца октября планируется вручить ещё 156 свидетельств. Использовать их семьи должны до 13 мая 2022 года.

Средний размер социальной выплаты на семью составляет 2265,4 тысячи руб. Расчёт производится краевым минстроем, исходя из утвержденного на II полугодие 2021 года норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по стране – 55 720 рублей.

«Окончательные итоги реализации программы переселения в 2021 году будут подведены после вручения всех свидетельств и открытия блокированных лицевых счетов в банке участниками программы переселения, то есть после 10 декабря 2021 года», - отметила Татьяна Четверикова.