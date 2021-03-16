В Норильске продолжаются лекции по повышению грамотности потребителей

Представитель Роспотребнадзора Чынара Токтоназарова встретилась с работниками городского архива. Она рассказала слушателям об их правах. Темой встречи была борьба с загрязнением окружающей среды пластиковыми материалами. Одно из основных прав потребителей - право на безопасность, а более половины пластиковых изделий выбрасывается уже после одного использования. Следует помнить, что чрезмерное потребление пластика со временем может привести к экологической катастрофе мирового масштаба.

Поднятая тема вызвала большой интерес у аудитории, о чём свидетельствует большое количество вопросов, поступивших в ходе общения. Впереди - лекции для студентов НГИИ и норильских предпринимателей.