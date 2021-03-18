В Норильске продолжаются лекции по повышению потребительской грамотности

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора по Норильску Чынара Токтоназарова встретилась со студентами Норильского государственного индустриального института. Им, как и другим норильчанам, рассказали о борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми материалами. Были затронуты и другие темы, например, совершение дистанционных покупок. Студенты охотно приняли участие в беседе и сочли её интересной и познавательной.