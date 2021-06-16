В Норильске продолжаются профилактические рейды по соблюдению масочного режима

В этом году прошло уже 33 профилактических мероприятия, по итогам которых составлено более 50 протоколов за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

- В связи с тем, что сегодня множество норильчан возвращаются из отпусков, либо наоборот, уезжают на отдых, мы должны особенно твёрдо помнить о том, что сможем защитить себя и своих близких, только соблюдая все меры безопасности, такие как ношение масок в общественных местах и соблюдение дистанции. Но, конечно же, самым действенным фактором является вакцинация, - пояснил главный специалист отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Егор Стеклянников.

При этом специалисты Роспотребнадзора отметили, что водители рейсовых автобусов МАЗ могут не надевать макси, так как находятся в отдельных кабинах. Рекомендация носить маски касается только водителей автобусов ПАЗ и кондукторского состава.

- Сейчас горожане стали лояльнее относиться к рейдам. Мы раздаём им маски, и практически всегда люди соглашаются надеть их, - добавил Егор Стеклянников.