В Норильске продолжаются работы по ликвидации разлива топлива на ТЭЦ-3

С акватории реки Амбарной собрано 4559 куб. м (всего 14428 куб. м), откачано из зумпФов – 704 куб. м (всего 3277 куб. м). В места складирования на ТЭЦ-3 вывезено 8400 тонн загрязнённого поверхностного грунта (всего 46136 т). Обработано сорбентом 2700 кв. м загрязненной территории (всего 52300 кв. м). К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 728 человек и 272 единицы техники, из них от МЧС России - 139 человек и 16 единиц техники. Авиационная группировка составляет десять воздушных судов, в том числе от МЧС России два воздушных судна.