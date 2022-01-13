В Норильске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

Очередное мероприятие традиционно прошло на автовокзале Центрального района Норильска. Проверяющие напомнили норильчанам об основных правилах, которые необходимо соблюдать во время пандемии. Первое и самое важное – это ношение защитной маски.

«В силу того, что в общественном транспорте не всегда удаётся соблюдать социальную дистанцию, ношение медицинской маски приобретает ещё большую значимость. Защищая себя, мы и окружающих ограждаем от опасности заражения вирусом», - отметил специалист управления городского хозяйства администрации Норильска Виктор Клявлин.

Носить маску необходимо не только в общественном транспорте, но и во всех местах массового скопления людей. В каждом магазине установлены предупреждающие таблички, а обслуживание покупателей допускается только при наличии маски. Однако нарушения здесь встречаются.

Всего с начала пандемии в Норильске было проведено 208 профилактических рейдов на 1979 объектах потребительского рынка. Соблюдение правил водителями, кондукторами и пассажирами автобусов проверялось 85 раз. В общей сложности с начала 2021 года составлено 2096 протоколов об административных правонарушениях по статье 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Во время первого рейда в 2022 году составлен один протокол.