В Норильске проходит антинаркотический месячник

- Норильск - исключительная территория в Красноярском крае, - говорит Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике. - Уже более 20 лет здесь слаженно и чётко работает общегородская система профилактики, куда входят различные службы. С нами активно взаимодействуют управление культуры и управление по спорту, городские библиотеки.

Месячник проходит в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Жизнь летнего Норильска становится всё более насыщенной различными мероприятиями, и именно на встречах с ребятами, которые остаются в городе, делается акцент в профилактической работе.

На данный момент в Норильске нет подростков с диагнозом «наркомания», но единичные случаи употребления наркотических веществ всё же фиксируются - на эти эпизоды оперативно реагируют норильские медики. Так что относительно спокойная обстановка не означает, что можно расслабиться. Первым пробам наркотика предшествует множество событий, и чтобы нейтрализовать опасность, необходима профилактика. А начинается она в семье, с родительского примера.

- Даже если мы с утра до вечера будем рассказывать о том, как вредно употреблять вещества, вызывающие зависимость, а дома ребёнок будет видеть курящих и периодически выпивающих родителей, то эти беседы не принесут никакой пользы, - убеждена Елена Слатвицкая. - Родители для детей - самый важный жизненный пример. Но если во времена «героиновой эпидемии» специалистов службы профилактики поддерживали все родители, то сейчас мы часто не встречаем понимания со стороны пап и мам. Возможно, это связано с тем, что взрослые недооценивают вред, который могут нанести детскому здоровью те же вейпы, ставшие популярными в молодёжной среде. Между тем они вызывают привыкание и зависимость.

Стоит упомянуть, что в летние месяцы в городе увеличится количество людей, приехавших на сезонные работы, и нередко у таких наёмных сотрудников не лучшая биография за плечами. Поэтому проблема ввоза в Норильск психоактивных веществ сохраняется, и летом становится даже острее.

Если у родителей есть подозрение, что у ребёнка уже была проба психоактивных веществ или его поведение вызывает у них беспокойство, они могут получить анонимную консультацию по телефону доверия 437-077. Там им подскажут, к какому специалисту следует обратиться.

Уберечь подростка от опасных экспериментов способно и неравнодушие взрослых. Не нужно закрывать глаза на компанию подростков с пивом: лучше попытаться пресечь алкогольные возлияния и вызвать полицию. Норильск - небольшой город, и бдительность позволит избежать многих трагедий, которые происходят под влиянием вредных привычек.