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В Норильске проходит четвёртый этап «Декады дорожной безопасности детей»

В Норильске проходит четвёртый этап «Декады дорожной безопасности детей»

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В Норильске проходит четвёртый этап «Декады дорожной безопасности детей»

Главная цель этого события, в рамках которого пройдёт серия различных профилактических мероприятий, - предупреждение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В Норильске проходит четвёртый этап «Декады дорожной безопасности детей»

Накануне осенних каникул с 12 по 21 октября 2020 года госавтоинспекторы проведут беседы с родителями и школьниками. Особое внимание в диалогах с участниками дорожного движения инспекторы обратят на движение транспорта через дворы, вблизи школ и детских садов, возле игровых площадок и развлекательных учреждений. Также во время декады пройдут профилактические мероприятия: «Детское удерживающее устройство» и «Несовершеннолетний пешеход», акции «Сверкаем вместе!» и «Ребенок - главный пассажир!».

Помогут сотрудникам ГИБДД в проведении четвёртой «Декады дорожной безопасности детей» юные инспекторы движения и родительские патрули.

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
12 октября в 16:10 640
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