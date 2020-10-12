В Норильске проходит четвёртый этап «Декады дорожной безопасности детей»

Накануне осенних каникул с 12 по 21 октября 2020 года госавтоинспекторы проведут беседы с родителями и школьниками. Особое внимание в диалогах с участниками дорожного движения инспекторы обратят на движение транспорта через дворы, вблизи школ и детских садов, возле игровых площадок и развлекательных учреждений. Также во время декады пройдут профилактические мероприятия: «Детское удерживающее устройство» и «Несовершеннолетний пешеход», акции «Сверкаем вместе!» и «Ребенок - главный пассажир!».

Помогут сотрудникам ГИБДД в проведении четвёртой «Декады дорожной безопасности детей» юные инспекторы движения и родительские патрули.