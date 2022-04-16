В Норильске проходит форум социальных технологий «Город — это мы!»

«Цель форума — перезагрузка города и отношения к нему горожан, обмен практиками и опытом. Важно, чтобы люди поверили в изменения, поверили, что в них могут принимать участие и местные предприниматели, и жители города, и общественные организации», - отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Открытие прошло в спортхолле «Айка». Первым перед публикой выступил Владимир Пирожков, директор центра прототипирования высокой сложности «Кинетика», который рассказал о трендах будущего. Далее эстафету подхватил Алексей Фирсов - социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа», председатель комитета по социологии Российской ассоциации по связям с общественностью, раскрывший тему взаимоотношений промышленных предприятий и городов, их репутационного капитала и устойчивости в условиях турбулентности, а в ток-шоу «Точки устойчивости» состоялся открытый разговор, где участники обсудили текущую ситуацию и планы развития города и компании “Норникель”. Позицию города в нём озвучила заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева:

«Учителя, работники детских садов, учреждений культуры, спорта, социальной сферы принимают активнейшее участие в каждом форуме. Ждут его с нетерпением. Это подтверждение тому, что форум проходит на очень высоком уровне. Интересные лекции привлекают особое внимание в период реновации нашего города, реализации комплексного плана социально-экономического развития. Сегодня здесь звучит много вопросов о наших перспективах. Город находится на пороге большого строительства, и мы уже конкретно понимаем, какие у нас появятся спортивные объекты, образовательные учреждения, где они будут находиться и на какое количество жителей будут рассчитаны. Вот так планомерно мы идём вперёд. Форум проходит очень своевременно. Он так же важен для Норильска, как и позиция наших горожан. Выражаю огромную благодарность «Норникелю» и благотворительному фонду «Мир новых возможностей».

В программе форума три тематических трека: «Люди», «Среда для жизни» и «Технологии». В треке «Люди» эксперты и спикеры форума рассказывают об обществе в условиях турбулентности, трендах и тенденциях, профессиональных и личных стратегиях. В треке «Среда для жизни» по теме «Развитие городской среды. Соучаствующее проектирование как новый черный» речь идёт о технологиях в условиях турбулентности и их связи с городом. Также на мероприятии представлены опыт Норильска, Мончегорска и других городов, российские и международные кейсы.

Сегодня, 16 апреля, форум продолжится в креативном пространстве Агентства развития Норильска. Участников ждет футуристический хакатон «Норильск на карте мира», на котором горожане смогут обменяться опытом, поделиться своим видением развития города, проектами и идеями.