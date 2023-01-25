В Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиям

Напомним, подготовленная Агентством развития Норильска (АРН) совместно с Агентством по туризму Красноярского края заявка на участие в акселераторе вошла в пятёрку лучших. Красноярье в акселераторе представляют девять предприятий, восемь из которых – норильские. Эксперты оценивают экскурсии на промышленные предприятия Норильска, подготовленные в рамках акселератора.

Первым объектом стал Норильский молочный завод. Здесь из сухого молока производят множество продуктов: мороженое, йогурт, кефир и, конечно, само молоко.

«Предложение запустить на нашем предприятии регулярные экскурсии поступило от Агентства развития Норильска. Готовились к этому совместно: разрабатывали собственный маршрут, в том числе опираясь на опыт наших материковских коллег, – рассказывает главный инженер Норильского молокозавода Виктор Файт, проводивший экскурсию по цеху предприятия. – Участники делегации дали дельные советы, которым мы обязательно последуем».

«Мы увидели технологический процесс, попробовали продукцию и узнали историю этого предприятия. А история производства – это люди, которые здесь работают, и некоторые из них трудятся на заводе с самого его открытия, – говорит Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ. – Я считаю, что каждый норильчанин должен побывать на этом производстве хотя бы для того, чтобы убедиться, насколько на этом предприятии грамотно подходят к выпуску продукции, которой работники завода по праву очень гордятся. У предприятия большая программа развития, в том числе в направлении промышленного туризма и брендинга».

Далее эксперты посетили самый молодой завод города, который обеспечивает норильчан мясной и молочной продукцией – Заполярный пищевой комбинат.

«Идеальное сочетание для успеха – человеческий капитал и технологии. Меня впечатлило то, как здесь ответственно, грамотно и в хорошем смысле по-домашнему организовано производство. Сразу видно, что у предприятия есть хозяин, а сотрудники любят свою работу и болеют за своё дело, – отмечает Ольга Юракова, ментор краевой команды акселератора по промтуризму. – Демонстрация пищевого производства – это обязательная часть промышленного туризма каждого региона. Важно показывать местным жителям, как производится продукция, которую они едят. К тому же, это универсальный инструмент и с точки зрения маркетинга».

Также экспертная комиссия оценит разработанные экскурсии на учебный полигон Корпоративного университета «Норникель», расположенный в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский», на майнинговую ферму, входящую в глобальный проект высокотехнологичных вычислений BitCluster, Норильский хлебозавод, в самые северные теплицы и на завод «Питкофф», а ещё туристический маршрут, стартующий от «Медвежьего ручья».

По итогам инспекционного тура его участники заполнят чек-листы, в которых дадут предприятиям подробные инструкции по доработке экскурсий.

Уже этой весной разработанные в рамках акселератора экскурсии станут доступны норильчанам и гостям города.