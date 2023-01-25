МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиям

В Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиям

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В Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиям

В город уже прибыла команда экспертов по промышленному туризму. Их трёхдневная рабочая поездка проходит в рамках всероссийского акселератора по промтуризму «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с РАНХиГС и при поддержке Минпромторга России.

В Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиямВ Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиямВ Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиямВ Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиямВ Норильске проходит экспертная оценка экскурсий по городским предприятиям

Напомним, подготовленная Агентством развития Норильска (АРН) совместно с Агентством по туризму Красноярского края заявка на участие в акселераторе вошла в пятёрку лучших. Красноярье в акселераторе представляют девять предприятий, восемь из которых – норильские. Эксперты оценивают экскурсии на промышленные предприятия Норильска, подготовленные в рамках акселератора.

Первым объектом стал Норильский молочный завод. Здесь из сухого молока производят множество продуктов: мороженое, йогурт, кефир и, конечно, само молоко.

«Предложение запустить на нашем предприятии регулярные экскурсии поступило от Агентства развития Норильска. Готовились к этому совместно: разрабатывали собственный маршрут, в том числе опираясь на опыт наших материковских коллег, – рассказывает главный инженер Норильского молокозавода Виктор Файт, проводивший экскурсию по цеху предприятия. – Участники делегации дали дельные советы, которым мы обязательно последуем».

«Мы увидели технологический процесс, попробовали продукцию и узнали историю этого предприятия. А история производства – это люди, которые здесь работают, и некоторые из них трудятся на заводе с самого его открытия, – говорит Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ. – Я считаю, что каждый норильчанин должен побывать на этом производстве хотя бы для того, чтобы убедиться, насколько на этом предприятии грамотно подходят к выпуску продукции, которой работники завода по праву очень гордятся. У предприятия большая программа развития, в том числе в направлении промышленного туризма и брендинга».

Далее эксперты посетили самый молодой завод города, который обеспечивает норильчан мясной и молочной продукцией – Заполярный пищевой комбинат.

«Идеальное сочетание для успеха – человеческий капитал и технологии. Меня впечатлило то, как здесь ответственно, грамотно и в хорошем смысле по-домашнему организовано производство. Сразу видно, что у предприятия есть хозяин, а сотрудники любят свою работу и болеют за своё дело, – отмечает Ольга Юракова, ментор краевой команды акселератора по промтуризму. – Демонстрация пищевого производства – это обязательная часть промышленного туризма каждого региона. Важно показывать местным жителям, как производится продукция, которую они едят. К тому же, это универсальный инструмент и с точки зрения маркетинга».

Также экспертная комиссия оценит разработанные экскурсии на учебный полигон Корпоративного университета «Норникель», расположенный в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский», на майнинговую ферму, входящую в глобальный проект высокотехнологичных вычислений BitCluster, Норильский хлебозавод, в самые северные теплицы и на завод «Питкофф», а ещё туристический маршрут, стартующий от «Медвежьего ручья».

По итогам инспекционного тура его участники заполнят чек-листы, в которых дадут предприятиям подробные инструкции по доработке экскурсий.

Уже этой весной разработанные в рамках акселератора экскурсии станут доступны норильчанам и гостям города.

25 января в 17:20 610
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