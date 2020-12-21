В Норильске проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021»

В рамках первого конкурсного задания «Методическое объединение» претенденты на звание лучшего учителя представили в режиме онлайн свой педагогический опыт. Во второй тур - «Индивидуальное компетентностное испытание» - прошли 18 конкурсантов. Впереди ещё «Открытый урок» и «Мастер-класс», по результатам которых выберут победителей и делегатов на краевой этап конкурса.

«Учитель года России» — ежегодный всероссийский конкурс, который проводится Министерством образования и науки Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.