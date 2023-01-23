В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Административный штраф - самый распространенный вид административных санкций. Он выполняет сразу несколько функций: карательную, превентивную и компенсационную. Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от его уплаты.

В настоящее время используется правоприменительная практика привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей более суровое наказание за неуплату административного штрафа, вплоть до 15 суток ареста.

В соответствии с требованиями КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах статьи, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.