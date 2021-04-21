В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»

За три месяца этого года сотрудники ГИБДД выявили более 250 автомобилей с превышением норм тонировки. На водителей были составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств». Штраф за это правонарушение - 500 рублей.

За первые два дня рейда к административной ответственности привлекли 20 водителей.

Если автомобилист не в состоянии на месте избавиться от тонировки, то полицейские выдают ему требования, обязывающие устранить нарушение в установленный срок. В противном случае в отношении нерадивого водителя начинают действовать санкции, предусмотренные частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции...». Эта статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух до четырёх тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.