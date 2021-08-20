В Норильске проходит традиционная акция «Помоги пойти учиться»

Центр семьи «Норильский» проведёт мероприятия, в которых неравнодушные норильчане смогут поддержать нуждающихся. В торговых точках Большого Норильска размещены благотворительные коробки, куда горожане могут положить школьно-письменные принадлежности, товары для творчества и занятий спортом. Собранные вещи сформируют в наборы и передадут детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Кроме того, норильчане могут приносить одежду и обувь для детей школьного возраста в пункт приёма по адресу: ул. Мира, 2.

Центр семьи «Норильский» также объявляет об организации «горячей линии» акции «Помоги пойти учиться»: по телефонам 42-22-00, 42-22-27, 42-22-26, 42-23-81 можно рассказать о детях, которые по разным причинам не посещают образовательные учреждения, и о семьях, которым нужна помощь в подготовке ребенка к учебному году.