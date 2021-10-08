В Норильске проходит VII Фестиваль культуры и спорта среди правоохранительных и юридических ведомств Заполярья

Главная цель фестиваля - демонстрация спортивных и творческих способностей сотрудников различных ведомств.

В этом году на участие заявились команды от следующих учреждений:

- ФКУ ИК № 15 ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- ОМВД России по городу Норильску ГУ МВД по Красноярскому краю;

- Норильский городской суд;

- Норильский гарнизон;

- межрайонный отдел судебных приставов по городу Норильску ГУ ФССП России по Красноярскому краю;

- ФКУ СИЗО № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю;

- прокуратура города Норильска;

- МИФНС Федеральной налоговой службы;

- отдел в городе Дудинке Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Перед началом соревнований Роман Красовский, исполняющий обязанности главы города, напутствовал спортсменов: «Дорогие друзья, я уверен, что сегодня вы покажете, на что способны, а мы все получим море позитива. Это праздник настоящего мужества, здоровья и силы духа. Желаю вам успехов, и пусть победит дружба!».

С пожеланиями выступил и прокурор Норильска Владимир Большунов: «Уважаемые коллеги, конечно, каждый из вас стремится к своим высотам: кто-то к звёздам, кто-то к карьере, а кто-то к финансовому благополучию, но всех нас объединяет стремление жить сегодняшним днём и запоминать те события и эмоции, которые мы получаем здесь и сейчас. Приятно, что с каждым годом количество участников растёт, и я уверен, что масштабы фестиваля будут и дальше увеличиваться. Желаю вам больших побед и положительных эмоций».

Старт мероприятию был дан 6 октября во Дворце спорта «Арктика», где участники состязались в подтягивании на перекладине, отжиманиях, женской эстафете, гиревом спорте, стрельбе из боевого оружия. Далее на стадионе «Заполярник» прошёл турнир по шахматам, а также команды сразились за победу в перетягивании каната.

На второй день фестиваля силовики сразились в конкурсе художественной самодеятельности. А сегодня их ждут финальный кулинарный конкурс, подведение итогов и торжественная церемония награждения.

Организатор фестиваля Галина Идиатуллина отметила, что такие мероприятия способствуют повышению престижа службы, сплочению коллективов правоохранительных и юридических ведомств, передаче лучших традиций, формированию положительного образа сотрудника, укреплению активной жизненной позиции, развитию преемственности поколений, укреплению семейных ценностей, повышению профессионального мастерства.

Партнёрами фестиваля стали:

- администрация города Норильска;

- ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- фонд содействия в обеспечении безопасности населения муниципального образования город Норильск «Безопасный город»;

- генеральский клуб Красноярского края;

- Красноярское краевое отделение Русского географического общества;

- благотворительный фонд социальных программ «Территория добра».