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В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

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В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Олимпиада для учащихся 1–4-х классов проходит с 30 ноября по 11 декабря в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» при поддержке ГУОБДД МВД России, Минтранса России, Росавтодора. Цель олимпиады — повышение у детей уровня знания правил дорожного движения.

Олимпиада пройдёт на образовательной платформе «Учи.ру». Для участия нужно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Далее необходимо пройти по ссылке dorogi.uchi.ru и зарегистрироваться. Регистрация бесплатная.

Таким образом организаторы олимпиады хотят привлечь внимание взрослых к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сформировать у школьников базу знаний по безопасному поведению на дорогах, а также привлечь учащихся к участию в работе по пропаганде безопасности дорожного движения.

Текст Наталья Черкашина
3 декабря в 15:25 590
ОлимпиадаШкольникиПДД
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