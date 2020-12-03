В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
В Норильске проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Олимпиада для учащихся 1–4-х классов проходит с 30 ноября по 11 декабря в рамках информационной кампании национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» при поддержке ГУОБДД МВД России, Минтранса России, Росавтодора. Цель олимпиады — повышение у детей уровня знания правил дорожного движения.
Олимпиада пройдёт на образовательной платформе «Учи.ру». Для участия нужно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Далее необходимо пройти по ссылке dorogi.uchi.ru и зарегистрироваться. Регистрация бесплатная.
Таким образом организаторы олимпиады хотят привлечь внимание взрослых к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сформировать у школьников базу знаний по безопасному поведению на дорогах, а также привлечь учащихся к участию в работе по пропаганде безопасности дорожного движения.