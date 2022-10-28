В Норильске проходят еженедельные рейды по соблюдению требований пожарной безопасности

Каждый четверг представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы, отдела МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района города Норильска и Центра семьи «Норильский» совершают объезд квартир. Особое внимание уделяется гражданам, находящимся в социально опасном положении, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Безопасность детей традиционно выходит на первый план.

«С начала года в Красноярском крае погибло 14 детей. Из этого количества 11 даже не достигли шестилетнего возраста. Основные причины пожаров с гибелью детей в жилом секторе – короткое замыкание, детская шалость. Во всех случаях наблюдается ненадлежащее отношение взрослых к соблюдению требований пожарной безопасности.

В конце января текущего года в Талнахе из-за короткого замыкания электроприборов погибли двое детей трёх и пяти лет. Для профилактики подобных происшествий мы, сотрудники отдела надзорной деятельности, проводим уроки безопасности в школах и детских садах, а также родительские собрания. Чаще всего встречаемся с родителями дошкольников и младшеклассников, так как неутешительная статистика связана именно с этой категорией детей», - рассказала инспектор ОНД и ПР по городу Норильску Мария Мартиросян.

В рамках профилактических рейдов представители служб и ведомств раздают норильчанам листовки и памятки с правилами пожарной безопасности, рассказывают о действиях, которые необходимо предпринять в случае пожара, напоминают телефоны экстренных служб.

Кроме того, семьи информируют о необходимости контроля за исправностью электроприборов и о том, что недопустимо устанавливать электроприборы вблизи легковоспламеняемых предметов. По словам Марии Мартиросян, люди прислушиваются.

Немаловажной задачей контролирующих органов также является проверка в квартирах противопожарных извещателей, которые были выданы и установлены по инициативе администрации города Норильска. Как правило, все приборы на месте. Находятся в рабочем состоянии и выполняют свою функцию.