В Норильске проходят профилактические противопожарные рейды

К совместной работе МЧС и администрации Норильска подключены сотрудники Центра семьи «Норильский» и министерства внутренних дел. Во время обхода с семьями проводят профилактические беседы об основных правилах пожарной безопасности. В частности, гражданам напоминают о том, как важно содержать электрооборудование и проводку в исправном состоянии и как правильно их эксплуатировать. Также норильчанам вручают памятки и тематические раскраски, разработанные администрацией Норильска в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений».

– По статистике, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Часто их причиной является низкая культура пожарной безопасности граждан. Ещё один важный момент — оснащение жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями. Данное устройство поможет спасти жизнь, — подытожил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Красноярскому краю в городе Норильске капитан внутренней службы Николай Егоров.