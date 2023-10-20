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В Норильске проходят профилактические противопожарные рейды

В Норильске проходят профилактические противопожарные рейды

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В Норильске проходят профилактические противопожарные рейды

В центре внимания специальной комиссии находятся многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В Норильске проходят профилактические противопожарные рейдыВ Норильске проходят профилактические противопожарные рейды

К совместной работе МЧС и администрации Норильска подключены сотрудники Центра семьи «Норильский» и министерства внутренних дел. Во время обхода с семьями проводят профилактические беседы об основных правилах пожарной безопасности. В частности, гражданам напоминают о том, как важно содержать электрооборудование и проводку в исправном состоянии и как правильно их эксплуатировать. Также норильчанам вручают памятки и тематические раскраски, разработанные администрацией Норильска в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений».

– По статистике, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Часто их причиной является низкая культура пожарной безопасности граждан. Ещё один важный момент — оснащение жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями. Данное устройство поможет спасти жизнь, — подытожил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Красноярскому краю в городе Норильске капитан внутренней службы Николай Егоров.

Текст Надежда Петрова
Фото Витас Бенета
20 октября в 12:14 490
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