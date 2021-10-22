В Норильске проходят профилактические рейды по пожарной безопасности

Во время рейдов межведомственная группа, в состав которой входят сотрудники краевого управления МЧС, управления ГО и ЧС, Норильского ОМВД, специалисты Центра семьи «Норильский», управления городского хозяйства и управляющих компаний, навещают многодетные семьи, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, или воспитывающие детей-инвалидов.

Во время осмотра группа проверяет:

– состояние имеющегося противопожарного оборудования;

– наличие и исправность автономных дымовых извещателей;

– состояние электропроводки и электрических приборов.

«Кроме того, с горожанами проводится разъяснительная работа. Каждой семье выдаются памятки по пожарной безопасности, в которых также указаны контактные телефоны пожарной службы», — сообщил Андрей Переверзев, ведущий специалист отдела предупреждения ЧС управления ГО и ЧС.

Он добавил, что для получения датчиков норильчанам необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения. В случае поломки оборудования замена также осуществляется через ведомство.

«Процедура выдачи очень быстрая, — рассказывает многодетная мама Ольга Маслова. — Мы обратились в соцзащиту с заявлением и тут же получили датчики. Приборы устанавливаются в каждой комнате. И хочу сказать, что это очень полезная вещь».

Приобрести извещатели в рамках программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск» могут граждане, зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях, относящихся к муниципальному или частному жилищному фонду Норильска, из числа:

– многодетных семей, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет или достигших возраста совершеннолетия, но при этом проживающих совместно с родителями и обучающихся в общеобразовательных организациях (до окончания ими обучения);

– одиноко проживающих неработающих инвалидов I и II групп (в том числе занятых на общественных работах);

– семей, находящихся в социально опасном положении;

– семей с детьми-инвалидами;

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также оборудование можно получить в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». Право на обеспечение извещателями имеют:

– семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет или достигшими возраста совершеннолетия, но при этом проживающими совместно с родителями и обучающимися в общеобразовательных организациях (до окончания ими обучения);

– семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении;

– семьи, имеющие детей-инвалидов, в том числе усыновлённых (удочерённых), пасынков, падчериц.