В Норильске пройдёт акция «Пластик в дело»

В Норильске пластиковый мусор будет приниматься в Молодёжном центре 21 января с 12.00 до 16.00.

На переработку принимаются:

– бутылки (из-под воды и напитков с маркировкой 1-PET, из-под косметики и бытовой химии с маркировками 1-PET или 2-HDPE);

– одноразовые контейнеры для еды (с маркировками 1-PET, 5-PP);

– пакеты и мягкую упаковку без металлического слоя (с маркировками 2-HDPE, 4-LDPE, 5-PP).

Важно: всё вторсырьё должно быть сухим и чистым.

Также акция пройдёт:

– Дудинка - в Таймырском молодёжном центре (ул. Щорса, 13) (https://vk.com/taimyrmolodej) – 21 января с 12.00 до 16.00;

– село Хатанга - в магазине «Стекляшка» (ул. Советская, 30)– 20 января с 16.30 до 18.00;

– пгт. Никель - в заповеднике «Пасвик» (пр. Гвардейский, 43)(https://vk.com/club84916495) – 22 января с 12.00 до 15.00;

– Заполярный - в антикафе Just Fun (ул. Бабикова, 19) (https://vk.com/justfun51) – 22 января с 12.00 до 15.00.

Узнать подробности акции можно по месту приёма пластика.

Напомним, что акция проходят при поддержке Фонда президентских грантов.