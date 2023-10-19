В Норильске пройдёт цикл мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий

Сотрудники Музея Норильска проведут по заявкам норильчан автобусные экскурсии с посещением мемориального комплекса «Норильская Голгофа».

18 октября стартовал городской фотоконкурс «Горячий снег», организованный Станцией детско-юношеского туризма и экскурсий. 27 октября в 15.00 в Талнахской библиотеке состоится час памяти «Жертвы Норильлага». В кинокомплексе «Родина» 27 и 28 октября будут организованы социальные показы.

27 октября в 16.00 в Музее Норильска заработает методическая мастерская по итогам участия в конференции «Memory Forum — 2023», прошедшей в музее истории ГУЛАГа (Москва), а также реэкспозиция выставки «Пересмотру не подлежит» из фондов учреждения.

28 октября в 17.00 в Норильской детской школе искусств пройдёт концерт «Чтобы помнили».

30 октября в 11.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам Норильлага», расположенного на территории музейного комплекса. В 11.45 на территории мемориального комплекса «Норильская Голгофа» пройдёт памятное мероприятие с чином заупокойной литии.