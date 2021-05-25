В Норильске пройдёт личный приём граждан по вопросам здравоохранения

На вопросы норильчан ответит заместитель министра краевого здравоохранения Александр Украинцев. Встреча пройдёт 27 мая с 16.30 до 18.30 в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский проспект, 21, 1-й этаж.

Приём ведётся только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Запись по телефону 8 (3919) 46-90-90.