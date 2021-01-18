В Норильске пройдёт личный приём министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

Завтра, 19 января, в 14.00 Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, проведёт личный приём граждан.

Мероприятие будет проходить на первом этаже общественной приёмной губернатора по адресу: Ленинский пр., 21. Отметим, что приём ведётся только по предварительной записи и при наличии документа удостоверяющего личность. Записаться можно по телефонам: 8-800-707-77-44, 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.

Напомним, что в городе действует масочный режим, потому не забудьте надеть защитную маску, соблюдать социальную дистанцию.