В Норильске пройдёт личный приём по вопросам исполнения природоохранного законодательства

18 октября 2023 года с 09.30 до 12.45 в Красноярской природоохранной прокуратуре (пр. Ленинский, 12, каб. 18) личный приём граждан проведёт заместитель Красноярского природоохранного прокурора Наталья Кузнецова.

Мероприятие будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно иметь при себе заявление с указанием основных доводов (ответ прокуратуры на ранее разрешённое обращение).

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.