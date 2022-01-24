В Норильске пройдёт неделя приёмов граждан по вопросам социальной поддержки

31 января приём по вопросам пенсионного страхования проведут депутат Валерий Шабурин и директор Фонда социальной защиты населения и развития Норильского промышленного района Сергей Сурмай.

1 февраля на правовые вопросы ответит депутат, представитель уполномоченного по правам человека в Норильске Нина Шпетная.

2 февраля депутат Норильского городского Совета Владимир Мороз примет норильчан по вопросам организации системы здравоохранения и медицинского страхования.

3 февраля председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета Роман Сербин выслушает обращения горожан по вопросам жилищно-коммунального и городского хозяйства.

4 февраля состоится заключительный приём по юридическим вопросам и социальному страхованию. Его проведут депутат Константин Горбель и заместитель генерального директора «ЖКС-Норильск» по правовым вопросам Максим Кадочников.

Приёмы осуществляются только по предварительной записи в местной общественной приёмной партии «Единая Россия». Получить дополнительную консультацию и записаться на приём можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.