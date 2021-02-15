В Норильске пройдёт общественная приёмная губернатора Красноярского края

Пройдёт общественная приёмная по адресу: Ленинский проспект, 21, на первом этаж. Обращаем ваше внимание, что обратиться с личным вопросом можно только по предварительной записи по телефонам: 8 (391) 229-15-12, 8 (391) 229-15-10. Также по этим номерам можно получить дополнительную информацию.

В течение трёх дней норильчане смогут задать свои вопросы руководителям и начальникам следующих территориальных подразделений:

— 16 февраля с 11.00 до 13.00 будет осуществляться приём граждан по личным вопросам Натальей Авраменко, руководителем территориального подразделения по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

— 17 февраля с 11.00 до 13.00 будет осуществляться приём граждан по личным вопросам Сергеем Городиловым, начальником территориального отделения краевого государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения» по Норильску.

— 19 февраля с 11.00 до 13.00 будет осуществляться приём граждан по личным вопросам Ириной Штучной, руководителем Норильского территориального отдела агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края.

Отметим, что приём ведётся только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Время работы общественной приёмной губернатора - с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.