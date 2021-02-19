В Норильске пройдёт общественная приёмная

16 марта с 16.00 до 17.00 заместитель руководителя службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края (служба Гостехнадзора края) – начальник отдела по работе с аттракционами Оксана Уколова проведёт приём граждан, а также юридических лиц по вопросам о порядке государственной регистрации аттракционов и самоходной техники.

Общественная приёмная пройдёт по адресу: ул. Энергетическая, 14, в инспекции Гостехнадзора по Норильску