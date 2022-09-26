В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Приём проведут депутат Норильского городского совета Андрей Воронов и заместитель генерального директора по правовым вопросам управляющей компании «ЖКС-Норильск» Максим Кадочников.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.