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В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Акция состоится 30 сентября в Общественной приёмной партии «Единая Россия».

В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

Приём проведут депутат Норильского городского совета Андрей Воронов и заместитель генерального директора по правовым вопросам управляющей компании «ЖКС-Норильск» Максим Кадочников.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

26 сентября в 14:36 500
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