В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
В Норильске пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Акция состоится 30 сентября в Общественной приёмной партии «Единая Россия».
Приём проведут депутат Норильского городского совета Андрей Воронов и заместитель генерального директора по правовым вопросам управляющей компании «ЖКС-Норильск» Максим Кадочников.
Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.