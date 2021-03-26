В Норильске прошёл большой обмен подарками в формате SWAP-вечеринки

- По сути, наш фонд всегда помогал норильчанам меняться вещами, служил неким посредником, - рассказывает Екатерина Карасёва, руководитель благотворительного фонда «69 параллель». - Начиналось всё с фримаркетов на базе благотворительного проекта «Сундук». Из него вырос другой - благотворительный магазин, получивший название ShandyCandy. Разница между этими двумя проектами в том, что в «Сундук» чаще всего приносят вещи, которые уже были в обиходе. Хотя, надо сказать, что в последнее время туда попадает немало новых вещей, порой даже с бирками.

Изначально мы думали ограничиться только «Сундуком», но оказалось, что норильчане приносят очень много вещей, и при сортировке обнаруживаются винтажные или дорогие, фирменные предметы одежды, обувь и аксессуары. Для них хотелось найти какое-то другое, более эффективное применение. Наши благополучатели помимо натуральной помощи в виде одежды, продуктов, бытовой техники, нуждаются ещё и в финансовой, которая идёт на оплату курсов лечения и реабилитации. Так и появился на свет магазин ShandyCandy. Помимо прочего, мы хотели сделать северян ближе к моде, интересным и оригинальным вещам и аксессуарам. «Сундук» ассоциируется у людей с местом оказания помощи, куда они могут обратиться в трудной жизненной ситуации. А ShandyCandy - для тех, кто хочет делиться чем-то необычным, учиться декору и так далее.

При сортировке мы исходим ещё из эффективности и пользы, которую может принести та или иная вещь. Например, если нам приносят норковую шубу и пуховик, то пуховик мы можем сразу отдать нуждающемуся человеку, а продажа норковой шубы приблизит ребёнка к жизненно необходимому ему курсу реабилитации. Так одна вещь помогает одному человеку, а деньги от продажи другой могут помочь нескольким.

Екатерина Галайда, коллега Екатерины Карасёвой, считает, что формат обмена подарками позволяет людям найти что-то необходимое в настоящий момент с минимумом затрат. Кто-то может пополнить коллекцию, а ценитель ретро - приобрести интересный аксессуар или деталь интерьера. Кроме того, такие акции - это возможность поучаствовать в мастер-классах и узнать о том, как подарить любимым вещам вторую жизнь, получить консультацию стилиста, попить чай или кофе в хорошей компании, завести новые знакомства.

Подробнее о магазине ShandyCandy можно узнать на страничке в Instagram или по телефону 8-950-851-35-03.

О проекте «Сундук» вам расскажут по телефону: 8-905-091-66-99, а прочитать о нём можно на сайте www.sunduk69.ru.

Также оба проекта имеют одноимённые группы в WhatsApp.