В Норильске прошёл кибертурнир по Dota 2

Организатором кибертурнира выступил «IT-Куб.Норильск». Участниками соревнований стали 80 человек — 16 команд по пять игроков, а призовой фонд, за который боролись киберспортсмены, составил 100 тысяч рублей. Бойцы также получили памятные призы и подарки от партнёров мероприятия.

В состав судейской коллегии вошел Василий Молошаг (Красноярск), руководитель Киберспортивной лиги Сибирского федерального университета, спортивный судья 3 категории Федерации компьютерного спорта России — общероссийской общественной организации, ответственной за развитие массового компьютерного спорта в нашей стране. Цель турнира — популяризация и развитие киберспорта в Норильске среди молодёжи. Игру Dota 2 часто сравнивают с шахматами, где главными фигурами являются сами игроки, а продуманная карта открывает множество вариантов для массовых сражений и засад.

Игры турнира проходили до двух побед, а право выбора стороны определялось жребием. 4 декабря состоялось открытие соревнований и распределение команд по турнирной сетке. С 5 по 26 декабря шли игры отборочного этапа, по итогам которого восемь команд продолжили борьбу за призовые места. По результатам полуфинала, прошедшего 8 января, определились четыре команды-финалиста: Jonciky, team_Rekoshetiki, AnarchyDistrict и Hell of the Norcom. А уже 9 января состоялся долгожданный финал, по итогам которого определились сильнейшие: III место – команда AnarchyDistrict, II место — команда Hell of the Norcom, I место — команда Jonciky .

Для победителей организаторы приготовили отличные призы — сертификаты различного номинала в один из лучших российских специализированных магазинов для киберспортсменов, любителей игр, ценителей аниме и знатоков гик-культуры: I место — сертификат на 60 000р., II место — сертификат на 25 000р., III место — сертификат на 15 000р. Кроме того, 15 лучшим игрокам команд-победителей вручили дипломы, стильные толстовки с логотипом кибертурнира и подарки от партнёров мероприятия. Остальные участники турнира тоже не остались без подарков: для них приготовили приятные сувениры в виде открыток с фотографиями их команд, стикерпаков и дипломов.

Игры кибертурнира, включая отборочные, транслировались в прямом эфире на YouTube-канале «IT-Куб.Норильск» с участием комментаторов, следивших за ходом событий и подогревавших интерес аудитории. Мероприятие получило множество положительных отзывов зрителей и участников, пожелавших, чтобы подобные соревнования проводились в нашем городе и впредь.