В Норильске прошёл круглый стол на тему «Устойчивое управление отходами: успешные практики и инструменты»

Основной темой обсуждения стал поиск решений и рекомендаций по минимизации и утилизации отходов с учётом российского опыта. Особое внимание участники обсуждения уделили вопросам вовлечения жителей в процесс, повышению их ответственности в сфере обращения с отходами, просветительской работе, взаимодействию власти, бизнеса и гражданского сообщества в решении вопросов управления отходами.

Дмитрий Фёдоров, экс-министр экологии Ульяновской области и руководитель по региональному развитию движения «ЭКА», рассказал об успешном опыте внедрения в своём регионе возобновляемых источников электроэнергии, сортировки и переработки мусора. Он отметил, что успеха в данной области можно достичь только при наличии конструктивного диалога власти и экоактивистов.

Председатель правления движения «ЭКА» Татьяна Честина считает, что главной проблемой в части обращения со всеми видами отходов является отсутствие инфраструктуры по сортировке и переработке мусора.

«Мы сколько угодно можем призывать людей сортировать отходы, но если они не будут перерабатываться, а по-прежнему станут сваливаться на полигон, в просветительской работе нет смысла», — считает она.

По мнению Честиной, одним из механизмов перехода на экологичное обращение с отходами может стать законодательный запрет на использование одноразовых предметов, например, таких, как пластиковые пакеты и посуда. Во многих странах за нарушение этого требования предусмотрены серьёзные штрафы. Кроме того, инициативы по производству товаров народного потребления из переработанных отходов должны оставаться в локальной экономике: необходимо на местах создавать мощности для создания изделий из вторсырья, а не заказывать эти изделия в других странах. Важно также поощрять использование многоразовых предметов обихода вместо одноразовых.

Депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал, что в настоящее время на доработке находится законопроект, направленный на совершенствование методик управления отходами. Он в том числе предусматривает запрет захоронения отходов на полигонах с 2030 года.

«То есть необходимо уже сейчас формировать инфраструктуру для сортировки и переработки отходов. При этом, на мой взгляд, крайне важно учесть специфику арктических территорий. Одной из идей, которые могут стимулировать инвесторов к созданию такой инфраструктуры, можно назвать налоговые преференции. Что касается северной специфики, буду благодарен, если направите в мой адрес конкретные предложения в законопроект», — отметил он.

В ходе диалога от экоактивистов Норильска прозвучали предложения о необходимости законодательного регулирования сбыта товаров, изготовленных из переработанных отходов. Необходимо также обязать региональных операторов по обращению с ТКО сотрудничать с экоактивистами.

По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края Виталия Дроздова, помимо создания инфраструктуры и формирования культуры жителей в части обращения с отходами, нужно определить, что будет мотивировать их участвовать в этих процессах.

«Если мы законодательно закрепим за регоператором обязанность сортировать и перерабатывать отходы, то понятно, что эти затраты должны быть включены в тариф для населения. И тогда уже у жителей возникнет вопрос — зачем мне эти трудности с раздельным сбором отходов за мои же деньги? Поэтому я считаю, что при создании законодательной базы в сфере обращения с ТКО необходимо заинтересовать их чем-то для участия во всех этих реформах», — уверен он.

По словам Натальи Кармановской, руководителя фракции партии «Зелёные» в Норильском городском Совете депутатов, по итогам круглого стола активисты направят свои предложения в части изменения действующего законодательства в профильные комитеты Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края: «У нас есть запросы к властям всех уровней. Будем их формировать и работать во взаимодействии с краевыми и федеральными депутатами», — резюмировала она.