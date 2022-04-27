В Норильске прошёл муниципальный этап регионального фестиваля «Юнармия»

Военно-патриотическое движение школьников было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. И сегодня тысячи ребят по всей стране постигают азы начальной военной подготовки — учатся обращаться с оружием, пользоваться средствами индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. Фестиваля «Юнармия» — отличная возможность выяснить, кому военная наука даётся лучше всех.

На открытии фестиваля в Норильске участников от лица главы города Дмитрия Карасева поприветствовала Лидия Леу, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике.

В муниципальном этапе приняли участие 80 ребят со всех районов города. Соревнования прошли по нескольким дисциплинам — огневая подготовка, знание оружия, медицинская подготовка, радиационная, химическая, биологическая защита и туристическая подготовка. Школьники стреляли из разных положений, разбирали и собирали автомат Калашникова, накладывали шины и жгуты, состязались в том, кто быстрее наденет противогаз и защитный комбинезон. Один из лучших результатов показал Михаил Чернявский — он облачился в защитный костюм за 2 минуты 50 секунд.

«Вступить в ряды юнармейцев нам предложил учитель ОБЖ. Конечно, никто поначалу не загорелся этой идеей, но когда мы узнали, что это патриотическая организация, многие из ребят согласились. Я здесь потому, что люблю Россию и хочу принести ей пользу», — рассказывает Михаил.

Такие фестивали нужны не только для того, чтобы ребята почувствовали дух соперничества. Главная задача — воспитать в молодом поколении патриотизм.

«Наши юноши и девушки крайне нуждаются в той национальной идее, которая будет развивать их как будущих патриотов России. Это очень важно. Они должны любить свою родину и знать её историю», — поясняет Виктор Диконенко, начальник местного штаба «Юнармии».

28 апреля состоится торжественное награждение победителей. Лучшие в каждой из дисциплин осенью поедут в центр подготовки юнармейцев в Красноярске. Там они примут участие в соревнованиях, по итогам которых смогут получить знак отличия.

Организатором фестиваля выступили Молодёжный центр совместно с управлением общего и дошкольного образования. Для судейства были приглашены представители «Боевого братства» и Норильского местного гарнизона, а также волонтёры–медики.