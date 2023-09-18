В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»

Это мероприятие — отличная возможность для руководителей эндаумент-фондов обменяться знаниями и опытом, а также услышать советы приглашённых специалистов.

- Мы надеемся, что слёт станет ежегодным и будет проводиться в разных городах страны, — поделилась Анна Макуха, директор эндаумент-фонда «Наш Норильск». — Думаю, наш опыт будет полезен многим. Фонды целевого капитала чаще создаются при организациях, а мы занимаемся допподдержкой социальной сферы огромной территории. Также благодаря слёту мы планируем продвигать идею стратегической благотворительности и развивать тему использования целевого капитала для преображения городов.

Чтобы программа слёта была актуальной для всех собравшихся, организаторы несколько месяцев назад провели опрос среди крупнейших эндаумент-фондов России и выявили болевые точки деятельности. В итоге определился основной список вопросов: юридические; как привлекать капитал с комфортом для жертвователей; какой должна быть стратегия коммуникации с благотворителями. Обсудили и расширение видов деятельности специализированных фондов и фондов целевых капиталов.

Участниками слёта стали представители 11 регионов страны. Экспертный уровень гостей впечатлял: в числе гостей были Вероника Мисютина, член Консультационного совета Центра управления благосостояния и филантропии МШУ «Сколково»; Елена Иваницкая, замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития России; Дарья Милославская, председатель ассоциации «Юристы за гражданское общество» (Москва), ключевой эксперт по теме юридического блока.

По словам Дарьи Милославской, сегодня в стране не многие юристы работают в области законодательства для НКО, и ещё меньше — для эндаумент-фондов, работающих с целевым капиталом:

- Но законы есть, их надо соблюдать, и мы расскажем, как сделать это с меньшими усилиями. Мне и моим коллегам, принимающим участие в сегодняшнем слёте, доводилось заниматься созданием профильных законов, плюс нам хорошо знаком отечественный и международный опыты. И мы всегда готовы помочь НКО справиться со сложными правовыми проблемами, рассказываем о новостях законодательства, консультируем. Наша основная цель — предупредить организации о возможных сложностях, отработать превентивно. И нам это удаётся — за последние годы многие НКО, узнав о готовящихся законодательных новшествах или разобравшись с нашей помощью в различных случаях правоприменительной практики, избежали неприятных ситуаций.

Подобное сотрудничество всем на пользу, отметила на открытии слёта Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике:

- Мы признательны всем участникам, откликнувшимся на приглашение. Наш город динамично развивается, и программа фонда «Наш Норильск» активно вписывается в этот процесс. За два года существования фонда они сделали так много, что по праву стали известны в том числе далеко за пределами Норильска. Уверена, что, объединившись, мы станем сильнее.

Поддержала её и Светлана Рубашкина, одна из соучредителей фонда. Она убеждена, что эта поездка позволит гостям не только перенять профессиональные навыки, но и... влюбиться в Норильск:

- Очень важно, когда есть профессиональный обмен. Надеюсь, благодаря близкому знакомству с городом, мы будем теперь чаще встречаться в том числе на нашей территории. На слёте вы познакомитесь с историей Норильска, культурой, производством. Важно увидеть всё это своими глазами, потому что именно так и рождается любовь к городу. Наталья Михайловна упомянула, что Норильск динамично развивается, а я дополню, что строятся не только дома, но и социальные объекты, которые затем будут наполняться жизнью. Так что параллельно идёт разработка управленческих моделей этих соцобъектов, и всё это делается, чтобы создать комфортную среду для местного сообщества. Именно социальный сектор — важнейший для фонда «Наш Норильск», и хочу подчеркнуть: несмотря на то, что «Нашему Норильску» всего два года, его целевой капитал уже составляет 3,4 миллиарда рублей; 67,5 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах направлены на поддержку НКО. За всё это огромное спасибо нашему ключевому благотворителю — компании «Норникель» и каждому, кто внёс средства в фонд. Теперь «Наш Норильск» — не площадка для одного крупного жертвователя, а место объединения тех, кто заинтересован в хорошей жизни нашего города.

Слёт продолжался все выходные. По его итогам планируется создать резолюцию и направить её в Минэкономразвития для внесения изменений в законодательство, касающееся деятельности эндаументов в России.