МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»

В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»

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В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»

На новой площадке обсуждали важнейшие вопросы: фандрайзинг, коммуникацию с благотворителями и юридические аспекты работы.

В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»В Норильске прошёл первый Всероссийский слёт эндаументов, организованный фондом «Наш Норильск»

Это мероприятие — отличная возможность для руководителей эндаумент-фондов обменяться знаниями и опытом, а также услышать советы приглашённых специалистов.

- Мы надеемся, что слёт станет ежегодным и будет проводиться в разных городах страны, — поделилась Анна Макуха, директор эндаумент-фонда «Наш Норильск». — Думаю, наш опыт будет полезен многим. Фонды целевого капитала чаще создаются при организациях, а мы занимаемся допподдержкой социальной сферы огромной территории. Также благодаря слёту мы планируем продвигать идею стратегической благотворительности и развивать тему использования целевого капитала для преображения городов.

Чтобы программа слёта была актуальной для всех собравшихся, организаторы несколько месяцев назад провели опрос среди крупнейших эндаумент-фондов России и выявили болевые точки деятельности. В итоге определился основной список вопросов: юридические; как привлекать капитал с комфортом для жертвователей; какой должна быть стратегия коммуникации с благотворителями. Обсудили и расширение видов деятельности специализированных фондов и фондов целевых капиталов.

Участниками слёта стали представители 11 регионов страны. Экспертный уровень гостей впечатлял: в числе гостей были Вероника Мисютина, член Консультационного совета Центра управления благосостояния и филантропии МШУ «Сколково»; Елена Иваницкая, замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития России; Дарья Милославская, председатель ассоциации «Юристы за гражданское общество» (Москва), ключевой эксперт по теме юридического блока.

По словам Дарьи Милославской, сегодня в стране не многие юристы работают в области законодательства для НКО, и ещё меньше — для эндаумент-фондов, работающих с целевым капиталом:

- Но законы есть, их надо соблюдать, и мы расскажем, как сделать это с меньшими усилиями. Мне и моим коллегам, принимающим участие в сегодняшнем слёте, доводилось заниматься созданием профильных законов, плюс нам хорошо знаком отечественный и международный опыты. И мы всегда готовы помочь НКО справиться со сложными правовыми проблемами, рассказываем о новостях законодательства, консультируем. Наша основная цель — предупредить организации о возможных сложностях, отработать превентивно. И нам это удаётся — за последние годы многие НКО, узнав о готовящихся законодательных новшествах или разобравшись с нашей помощью в различных случаях правоприменительной практики, избежали неприятных ситуаций.

Подобное сотрудничество всем на пользу, отметила на открытии слёта Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике:

- Мы признательны всем участникам, откликнувшимся на приглашение. Наш город динамично развивается, и программа фонда «Наш Норильск» активно вписывается в этот процесс. За два года существования фонда они сделали так много, что по праву стали известны в том числе далеко за пределами Норильска. Уверена, что, объединившись, мы станем сильнее.

Поддержала её и Светлана Рубашкина, одна из соучредителей фонда. Она убеждена, что эта поездка позволит гостям не только перенять профессиональные навыки, но и... влюбиться в Норильск:

- Очень важно, когда есть профессиональный обмен. Надеюсь, благодаря близкому знакомству с городом, мы будем теперь чаще встречаться в том числе на нашей территории. На слёте вы познакомитесь с историей Норильска, культурой, производством. Важно увидеть всё это своими глазами, потому что именно так и рождается любовь к городу. Наталья Михайловна упомянула, что Норильск динамично развивается, а я дополню, что строятся не только дома, но и социальные объекты, которые затем будут наполняться жизнью. Так что параллельно идёт разработка управленческих моделей этих соцобъектов, и всё это делается, чтобы создать комфортную среду для местного сообщества. Именно социальный сектор — важнейший для фонда «Наш Норильск», и хочу подчеркнуть: несмотря на то, что «Нашему Норильску» всего два года, его целевой капитал уже составляет 3,4 миллиарда рублей; 67,5 миллионов рублей в 2021 и 2022 годах направлены на поддержку НКО. За всё это огромное спасибо нашему ключевому благотворителю — компании «Норникель» и каждому, кто внёс средства в фонд. Теперь «Наш Норильск» — не площадка для одного крупного жертвователя, а место объединения тех, кто заинтересован в хорошей жизни нашего города.

Слёт продолжался все выходные. По его итогам планируется создать резолюцию и направить её в Минэкономразвития для внесения изменений в законодательство, касающееся деятельности эндаументов в России.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
18 сентября в 16:20 450
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