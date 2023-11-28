В Норильске прошёл пятый, юбилейный Всероссийский экодиктант

Пункт для очного участия развернулся в шоуруме «Серного проекта» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). В просветительской акции приняли участие студенты кафедры металлургии цветных металлов Заполярного государственного университета, представители управления корпоративных проектов ЗФ и член Российской экологической партии «Зелёные» Наталья Кармановская.

Помимо этого, участникам провели экскурсию, во время которой директор центра производственно-технических экспертиз проектов развития металлургического комплекса ЗФ «Норникеля» Сергей Дидин рассказал о крупнейшем экологическом проекте нашей страны – «Серном проекте», реализуемом на Надеждинском металлургическом заводе, и тех перспективах, которые открываются для самореализации молодёжи на территории нашего города.

Проект сам по себе уникален и направлен на улучшение экологической обстановки в регионе, что позволит кардинально снизить выброс диоксида серы в атмосферу и улучшить экологическую обстановку Норильска.

А после диктанта студенты взяли пробы снега с промышленной зоны НМЗ, которые будут исследованы в лаборатории Заполярного госуниверситета.

Для справки

Экодиктант – ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической грамотности.

Организаторы проекта: АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», Федеральный детский эколого-биологический центр. Генеральный партнёр – Союз энерго-экологической безопасности.