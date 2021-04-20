В Норильске прошёл рейд межведомственной группы «Масочный режим»

В регионе до сих пор действует порядок, который обязывает граждан носить маски в общественных местах, в транспорте, а также в местах массового скопления людей. По итогам рейда сотрудники полиции составили один протокол за несоблюдение ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении физического лица. В восьми случаях провели профилактические беседы: норильчанам напомнили о важности соблюдения масочного режима, а также об ответственности за нарушение установленных правил.

Нарушителям грозит административный штраф от 1000 до 30 000 рублей; должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; юридическим лицам — от 100 000 до 300 000 рублей.