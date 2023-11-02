В Норильске прошёл VII городской фестиваль профессионалов-наставников «Профи»

На протяжении двух дней будущие наставники для школьников и студентов посещали мастер-классы и обучающие семинары по проектной деятельности. В дальнейшем полученный опыт они передадут ребятам, которые будут бороться за призовые места по 10 направлениям профессиональных навыков: «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Электромонтажные работы», «Лазерная резка», «Токарное дело», «Столярное дело», «Графический дизайн», «Дизайн интерьерных изделий», «Технология моды», «Агрономия».

Фестиваль, проводимый методическим центром Норильска и управлением корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» при поддержке управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, помогает школьникам и педагогам Норильска стать частью Всероссийской программы ранней профориентации Junior Skills.