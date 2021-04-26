В Норильске прошёл XVII фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом»

В рамках Фестиваля прошли выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы и концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений.

- Это очень важный для нашего города праздник, – от имени главы Норильска Дмитрия Карасева обратился к собравшимся заместитель главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов. - В Норильске сегодня проживает свыше 70 национальностей, это почти половина народностей нашей страны. И несомненно, наш город с полным правом можно назвать многонациональным. Я благодарю вас за большой вклад в развитие межнациональных, межэтнических и культурных взаимоотношений. Сегодня, посетив фестивальную выставку, я в очередной раз убедился, что жить в дружбе и согласии не только нужно, но и можно - и в нашем городе это так и есть.

Также на фестивале состоялось награждение членов НКО благодарственными письмами и почётными грамотами главы Норильска за активное участие в городских мероприятиях и личный вклад в развитие межнационального согласия в Норильске.

Ежегодно фестиваль собирает всё больше участников и становится всё более красочным праздником - интересными песнями, танцами, национальной кухней и доброжелательной, дружеской атмосферой.

Запись концертной программы смотрите сегодня в 19.45 на телеканале Норильск ТВ на 24-й кнопке в сети кабельных операторов.