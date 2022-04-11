В Норильске прошла 20-я выставка «Горное дело. Металлургия. Автоматизация. Оборудование и новые технологии»

На выставке был представлен широкий диапазон разработок — от грузоподъёмных, горнорудных, обогатительных технологий до новшеств в сфере экологической промышленности и средств индивидуальной защиты персонала. Основной темой мероприятия стало импортозамещение, которое особенно актуально, учитывая сегодняшнее санкционное давление зарубежных «партнёров». Политические силы недружественных стран вынуждают компании стремительно покидать российский рынок. А найти новых надёжных поставщиков удаётся не сразу.

«Эту выставку мы готовили в экстраординарной ситуации. Санкции неожиданно возникли на нашем горизонте. Были опасения, что многие компании просто не успеют сориентироваться и не смогут представить свою продукцию. Но этого не произошло. 24 компании мобилизовались и привезли на выставку свою импортозамещающую продукцию. И это не макеты проектов, а реально работающие оборудование, машины и автоматизированные комплексы», — с гордостью за российского производителя рассказала директор новосибирской фирмы-организатора «Апекс-Н» Ольга Стадник.

Значимость выставки отметил и заместитель начальника научно-технического управления Заполярного филиала Леонид Крупнов:

«Сейчас особый период. Страна находится под колоссальным санкционным давлением и вопрос импортозамещения стоит особенно остро. Но даже в этих условиях наши проекты не должны застопориться. Важно, что в этой ситуации отечественные производители подхватили проекты, с которых уходят многие иностранные компании.

Эта выставка позволит найти точки соприкосновения между поставщиками и заказчиками, наладить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество».

Новые реалии и возможности оценил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по устойчивому развитию и экологии Александр Леонов:

«Сложилась хорошая традиция проводить такого рода мероприятия. Важно, что в эпоху турбулентности двадцатая выставка состоялась. Мы видим живой интерес потенциальных поставщиков и приветствуем это. У нас впереди — продолжение масштабной модернизации производства комбината. Прежде всего это реализация «Серного проекта» на Надеждинском металлургическом заводе и обновление Талнахской обогатительной фабрики.

Цели компании не изменились — добиться максимальной эффективности и надёжности в производстве, энергоэффективности. Особое внимание уделяется новому интересному направлению — исследованиям в области изменения климата».

У российских производителей открываются огромные возможности для роста, и они это понимают. К участию в выставке они подошли с большим энтузиазмом. Санкции дают мощный толчок для развития внутреннего производителя. Все стенды интересны и практичны. Большое внимание уделяется защите персонала и безопасности производственных процессов.

В ходе двухдневной выставки проводились круглые столы и конференции на темы автоматизации, новых технологий и оборудования в горнорудной промышленности, а также встречи с руководителями и сотрудниками управления главного механика и управления главного энергетика.

«В целом для закупки оборудования и материалов для компании «Норникель» проводятся тендеры. Тут главное — желание производителей в них участвовать и предлагать конкурентоспособную продукцию. Также важно желание сотрудничать. В этой ситуации всегда найдём точки соприкосновения», — добавил Александр Леонов.