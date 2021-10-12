В Норильске прошла ежегодная штабная тренировка по гражданской обороне

Тренировка прошла в два этапа: первый этап - «Введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения», второй - «Ведение гражданской обороны в условиях военных конфликтов».

В рамках тренировки стояла задача усовершенствовать практические навыки руководителя гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной в Норильске, в принятии решений по защите населения в быстроизменяющейся обстановке с учётом современных угроз и опасностей, проверить готовность и работоспособность системы управления гражданской обороной и системы оповещения населения в условиях, наиболее приближенных к прогнозируемым, а также проверить работоспособность плана гражданской обороны и защиты населения города и плана эвакуационных мероприятий.

В течение 12 часов на базе общеобразовательных школ были развернуты пункт временного размещения пострадавших и пункт выдачи средств индивидуальной защиты, проведена проверка готовности материальных и технических средств, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий. В Кайеркане и Снежногорске было произведено включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов «внимание всем» и информации до населения - в рамках комплексных проверок готовности региональной и муниципальной систем оповещения населения (с замещением сигналов телеканалов проверочным сигналом).

В дальнейшем краевыми органами будет вынесено заключение о готовности Норильска к защите населения и территорий в случае военных действий и других чрезвычайных ситуаций.