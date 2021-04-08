В Норильске прошла операция «Формальник»

Цель этого оперативно-профилактического мероприятия выявление, а также устранение причин и условий, которые могут стать толчком к совершению правонарушений ранее судимыми и людьми, находящимися под административным надзором. Основная задача подобных профилактических рейдов - выявление и профилактика правонарушений, а также устранение причин, способствующих совершению противоправных деяний на бытовой почве, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

В операции участвовало 136 сотрудников полиции, среди них: инспекторы по административному надзору, участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции. Целую неделю правоохранители проверяли подучётных жителей и находили горожан, освободившихся из мест лишения свободы, чтобы поставить их на учёт и тем самым предостеречь от совершения повторных противоправных деяний.

Сейчас на учёте в Норильском ОМВД под административным надзором находятся 156 человек. В их отношении полицейские провели более 170 проверок, некоторых граждан проверяли несколько раз, 91 проверка прошла в ночное время. По результатам рейда выявлено 12 административных правонарушений, таких как несоблюдение административных ограничений, невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

142 норильчанина формально подпадают под действие административного надзора. В отношении них полицейские провели 93 проверки. Для установления административного надзора в отношении двух ранее судимых жителей города в суды были направлены соответствующие материалы.