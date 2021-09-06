В Норильске прошла педагогическая конференция на тему «Норильское образование: новые возможности для каждого»

«Педагогическая общественность нашего города из года в год сохраняет единодушие в том, чтобы следовать тенденциям применять современные подходы в образовании. Это касается работников всех образовательных учреждений - от общего, дошкольного и дополнительного до среднего и высшего профессионального. Продолжая работать в условиях пандемии, вы сумели в полной мере реализовать образовательные программы, намеченные на учебный год. Об этом говорят успехи старшеклассников при сдаче Единого государственного экзамена в 2021 году. Мы знаем, что увеличилось число выпускников, получивших от 81 до 100 баллов по русскому языку и литературе. Я искренне благодарен вам и вашим коллегам за проделанную работу, за силы и энергию, вложенные в успехи ваших подопечных», - обратился к педагогам глава Норильска Дмитрий Карасев. Он пожелал работникам образовательной сферы успехов в наступившем учебном году и заверил в поддержке городской администрации по всем насущным вопросам.

Председатель Норильского горсовета Александр Пестряков в своём приветствии отметил: «Детские сады, школы, вузы - это заведения, где родители отдают своего ребёнка в руки государства. Зона ответственности за то, какой будет Россия, Красноярский край, Норильск, лежит на наших с вами плечах. Мы должны дать детям качественное образование, чтобы они, в свою очередь, продолжили работу на благо страны в будущем. Прошу со всей серьезностью относиться к тому, что вы делаете, хотя знаю, что вы так и поступаете».

Подведя итоги прошедшего учебного года, участники конференции обсудили, как в Норильске будут реализовываться задачи Министерства образования России в рамках национальных проектов, и что в первую очередь необходимо сделать для их эффективного решения.

«Определены такие векторы, как создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса, развитие цифровой экономики, в частности цифровизация образовательного процесса, обучение финансовой грамотности, увеличение кадрового потенциала и повышение квалификации педагогов, расширение их компетенций, развитие рекреаций, зон дополнительного образования в каждом образовательном учреждении», - пояснил начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин.

За счёт кадрового потенциала городского педагогического корпуса планируется организовать дополнительные дистанционные занятия для детей из Снежногорска. Причиной тому стал дефицит специалистов. «Некоторые шаги в этом направлении уже были сделаны в прошлом году. Ученики 9-11-х классов в режиме онлайн проходили подготовку к экзаменам. Сейчас планируется расширить спектр дисциплин, по которым будут проходить консультации. Это не только математика и русский язык, но и другие предметы, необходимые школьникам», - уточнил Андрей Колин.

Участники конференции признали мероприятие содержательным, насыщенным и информативным, договорившись продолжить взаимодействие на протяжении всего учебного года.