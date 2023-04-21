В Норильске прошла профилактическая акция «Подснежник»

На зимний период многие водители ставят свои автомобили в гаражи до наступления тёплых дней. За это время их навыки вождения ослабевают. Именно для того, чтобы восстановить их навыки и информировать об изменениях в правилах движения, и проводится ежегодная акция.

Инструкторы автошколы напомнили водителям о требованиях, предъявляемых к техническому состоянию транспортного средства, об особенностях управления автомобилем в межсезонный период. Заместитель начальника Норильского ОГИБДД Ильдус Мурзагулов рассказал о наиболее аварийно опасных нарушениях, которые приводят к тяжким последствиям на дороге.

После теоретической части водителям было предложено проехать по автодрому на учебном автомобиле, чтобы вспомнить основные навыки вождения.