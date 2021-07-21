В Норильске прошла выставка-продажа коллаборационной коллекции «СЕВЕР»
В Норильске прошла выставка-продажа коллаборационной коллекции «СЕВЕР»
С 16 по 18 июля в СРК «Арена» работала выставка, на которой норильчане могли приобрести изделия ручной работы: толстовки и худи, банданы и бейсболки, декоративные подушки, сувениры, украшения и канцелярия. В каждом изделии мастера Заполярья в партнёрстве с нью-йоркскими дизайнерами сумели передать любовь к истории, культуре и философии большого Таймыра. Все покупатели в подарок получили купон на 10-процентную скидку при следующем онлайн-заказе.
Коллекцию, в которой нашли своё место традиционные техники и изделия коренных народов Таймыра (панно, фигурки из рога оленя и бивня мамонта), делают современной технологии гравировки, машинной вышивки и шелкографии. Смешение на первый взгляд несочетаемых идей и подходов рождает новое видение Таймыра, позволяет переосмыслить культурное и историческое наследие этносов.
Участниками коллаборации стали уже опытные мастера декоративного искусства и те, кто делает первые шаги, — студенты Норильского колледжа искусств и Таймырского колледжа.
Коллекция «СЕВЕР» — это практическая часть большого образовательного проекта Агентства развития Норильска — Академии креативных индустрий. Направления подготовки академии включают два курса — event-компетенций и декоративного искусства и дизайна. Слушатели второго — как раз участвовали в выставке.
Впервые свои изделия мастера-ремесленники Заполярья под творческим кураторством дизайнера Леонида Батехина (Нью-Йорк) представили в прошлом году. Следующий выход коллекции «СЕВЕР» намечен на ноябрь 2021-го. Однако ознакомиться с авторскими изделиями и приобрести частичку Таймыра можно уже сейчас в Instagram — @severartisn
«Здорово, что у нас есть мастера, которые владеют традиционными для коренных малочисленных народов техниками в работе с материалами, — рассказывает руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева. — Ещё больше радует, что молодые ребята с интересом учатся этому ремеслу. В академии мы помогаем истинным адептам культуры северных этносов объединиться с профессионалами в области дизайна. Участники коллаборационной коллекции учатся работать в команде, опираться на сильные стороны и возможности друг друга, чтобы заниматься любимым делом и при этом создавать востребованный продукт. Всё самое интересное, как мы говорим, делается на стыке разных областей, на стыке компетенций. Выставка-продажа — один из успешных примеров работы в команде, созданной в академии. Мы продолжим свой образовательный проект — Академию креативных индустрий. Надеемся и в будущем быть полезными тем горожанам, для которых творчество — неотъемлемая часть жизни».